Предложенич со словами цирк циркуль циркуляция

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Предложенич со словами цирк циркуль циркуляция
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы завтра пойдём в цирк. Мне нужно купить циркуль. Мы на геогоафии изучали циркуляцию воздушных мас. Удачи.
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