Найдите два числа каждый с которых больше за -5/11 но меньше от -4/11
Математика
Найдите два числа каждый с которых больше за -5/11 но меньше от -4/11
Ответ(ы):
Гость:
-5/11=-0,4545....-4/11=-0,3636... между этими числами -0,37 -0,4 -0, 41 и. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ДАЮ 40 БАЛЛОВ !!!!! распределить по группам а)костистые б)хрящекостные в)двоякодыша??ие 1-стерлядь 2 -морской окунь 3-осетр 4-усач 5-розогуб 6-...
Русский язык
Укажите ряд сложных предлогов А) Из, по , в , над Б) Благодаря , от , в течение В) и??-за , из-под , по-над Г) позади , к , несмотря на
Русский язык