Добудьте сіль цинк сульфат чотирма різними способами.
Химия
Добудьте сіль цинк сульфат чотирма різними способами.
Ответ(ы):
Гость:
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 Zn+SO3=ZnSO4 ZnCO3+CuSO4=ZnSO4+Cu2CO3 ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O
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