Укажите ряд сложных предлогов А) Из, по , в , над Б) Благодаря , от , в течение В) и??-за , из-под , по-над Г) позади , к , несмотря на
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Укажите ряд сложных предлогов А) Из, по , в , над Б) Благодаря , от , в течение В) и??-за , из-под , по-над Г) позади , к , несмотря на
Ответ(ы):
Гость:
В) из-за , из-под , по-над
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