ДАЮ 40 БАЛЛОВ !!!!! распределить по группам а)костистые б)хрящекостные в)двоякодыша??ие 1-стерлядь 2 -морской окунь 3-осетр 4-усач 5-розогуб 6-кета 7-протоптерус 8-белуга 9-форель
Биология
ДАЮ 40 БАЛЛОВ !!!!! распределить по группам а)костистые б)хрящекостные в)двоякодыша??ие 1-стерлядь 2 -морской окунь 3-осетр 4-усач 5-розогуб 6-кета 7-протоптерус 8-белуга 9-форель
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