Помогите пожалуйста!!! Надо написать сочинение про Марусю из произведения "В дурном обществе" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ

Литература
Помогите пожалуйста!!! Надо написать сочинение про Марусю из произведения "В дурном обществе" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы написать сочинение надо определить тему текста то есть узнать что именно хотел донести до вас автор потом определив тему опишите все что там было и все что касается   этой темы которую ты определил ну что происходило в этом расскаи тогда получишь отличную отценку зе и не забудь написать вывод
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