Помогите пожалуйста!!! Надо написать сочинение про Марусю из произведения "В дурном обществе" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ

Гость: Гость:

Для того чтобы написать сочинение надо определить тему текста то есть узнать что именно хотел донести до вас автор потом определив тему опишите все что там было и все что касается этой темы которую ты определил ну что происходило в этом расскаи тогда получишь отличную отценку зе и не забудь написать вывод