Мельница работая по16часов в день ,намолола за 8 дней640центнеров муки,во все дни поровну.Сколько часов должна работать эта мельница ежедневно и,чтобыза12дней намолоть 1020ц муки.

Математика
Мельница работая по16часов в день ,намолола за 8 дней640центнеров муки,во все дни поровну.Сколько часов должна работать эта мельница ежедневно и,чтобыза12дней намолоть 1020ц муки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
640:8=80 ц В день 80:16=5 ц в час 1020:12=85 ц 85:5=17 часов должна работать мельница в день
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