Мельница работая по16часов в день ,намолола за 8 дней640центнеров муки,во все дни поровну.Сколько часов должна работать эта мельница ежедневно и,чтобыза12дней намолоть 1020ц муки.

Математика

Мельница работая по16часов в день ,намолола за 8 дней640центнеров муки,во все дни поровну.Сколько часов должна работать эта мельница ежедневно и,чтобыза12дней намолоть 1020ц муки.

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