Какой род у словосачитания почвы (какой?) безплодной
Русский язык
Какой род у словосачитания почвы (какой?) безплодной
Ответ(ы):
Гость:
Почва-она моя Женский род естественно Прилагательное имеет такой же род, как и существительное
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