Помогите сделать!!! Напиши 3-5 предложения-рекомендации своей lt;lt;системы коррек??ии грамотностиgt;gt;

Русский язык
Помогите сделать!!! Напиши 3-5 предложения-рекомендации своей lt;lt;системы коррек??ии грамотностиgt;gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для повышения грамотности нужно читать книги, прочитывая вслух сложные слова.Обязательным условием является заучивание правил с приведением примеров. 
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