Помогите сделать!!! Напиши 3-5 предложения-рекомендации своей lt;lt;системы коррек??ии грамотностиgt;gt;
Русский язык
Помогите сделать!!! Напиши 3-5 предложения-рекомендации своей lt;lt;системы коррек??ии грамотностиgt;gt;
Ответ(ы):
Гость:
Для повышения грамотности нужно читать книги, прочитывая вслух сложные слова.Обязательным условием является заучивание правил с приведением примеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мельница работая по16часов в день ,намолола за 8 дней640центнеров муки,во все дни поровну.Сколько часов должна работать эта мельница ежедневно и,чт...
Литература
Помогите пожалуйста!!! Надо написать сочинение про Марусю из произведения "В дурном обществе" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ