Кто такой бетмен учитель взбисился и задал это

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Кто такой бетмен учитель взбисился и задал это
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бетмен это сказочный герой я так понимаю 
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