Подарил (кому?) другу, рад (чему?) весне, подошёл (к кому?) к коню, ехал (по чему?) по дороге, подъехал (к чему?) к площади. определите падеж имён сущ.. в данных словосочетаниях по вопросу.с каким пред.. употреблены имен сущ.. ...

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Подарил (кому?) другу, рад (чему?) весне, подошёл (к кому?) к коню, ехал (по чему?) по дороге, подъехал (к чему?) к площади. определите падеж имён сущ.. в данных словосочетаниях по вопросу.с каким пред.. употреблены имен сущ.. в дательном падеже?.запишите словосочетания без вопросов.подчеркните предлоги.выделите окончания имён существительных .

Автор: Гость