Диаметр планеты меркурий приближенно равен 5 тыс км Диаметр планеты венера в 2,48 ??аз больше , а диаметр планеты Марс составляет 17/31 диаметра Венеры. Найдите диаметры планет Венера и Марс. Напишите подробное решение. /...
Математика
Диаметр планеты меркурий приближенно равен 5 тыс км Диаметр планеты венера в 2,48 ??аз больше , а диаметр планеты Марс составляет 17/31 диаметра Венеры. Найдите диаметры планет Венера и Марс. Напишите подробное решение. / это дробь
Ответ(ы):
Гость:
Диаметр Венеры равен 5000*2,48=12400км диаметр Марса составляет 17 частей от диаметра Венеры 12400:31=400км 400*17=6800км диаметр Марса или 12400:31*17=6800км
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