Диаметр планеты меркурий приближенно равен 5 тыс км Диаметр планеты венера в 2,48 ??аз больше , а диаметр планеты Марс составляет 17/31 диаметра Венеры. Найдите диаметры планет Венера и Марс. Напишите подробное решение. /...

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Диаметр планеты меркурий приближенно равен 5 тыс км Диаметр планеты венера в 2,48 ??аз больше , а диаметр планеты Марс составляет 17/31 диаметра Венеры. Найдите диаметры планет Венера и Марс. Напишите подробное решение. / это дробь

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