Придумать предложение со словом свойство

Русский язык
Придумать предложение со словом свойство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На уроке математики я изучил два свойства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3. Прямоугольный параллелепипед, длина которого 4 см, ширина 3 см, высота 2 см, покрасили со всех сторон и разрезали на кубические сантиметры. Скол...
Ответить
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого при темпера??уре-20°С
Ответить
Русский язык
СРОЧНО! Выберите верное утверждение: 1)В предложении с безличными глаголами нет сказуемого; 2)Безличные глаголы употребляются только в изъяви...
Ответить
Алгебра
Решить графически уравнение: x²-2x-3=0 с решением и сфоткайте пожалуйста
Ответить
Математика
А 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Ответить