Придумать предложение со словом свойство
Русский язык
Придумать предложение со словом свойство
Ответ(ы):
Гость:
На уроке математики я изучил два свойства.
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