Решить графически уравнение: x²-2x-3=0 с решением и сфоткайте пожалуйста

Алгебра
Решить графически уравнение: x²-2x-3=0 с решением и сфоткайте пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По т. Виета x1+x2=2 x1•x2=-3 x1=-1 x2=3 Сфоткать нет возможности...Если надо через дискриминат решу
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