Напишите 70 слов благодарности ветеранам ВОВ
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Напишите 70 слов благодарности ветеранам ВОВ
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Гость:
За мир,за небо без огня,за самоотверженность,за жертвы,за героизм,за бесстрашие,за уничтожение нацизма,за любовь к отечеству,за победу
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