Плюсы и минусы предпринимательской деятельности для общества?И для государства.

Обществознание
Плюсы и минусы предпринимательской деятельности для общества?И для государства.
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