СРОЧНО! Выберите верное утверждение: 1)В предложении с безличными глаголами нет сказуемого; 2)Безличные глаголы употребляются только в изъявительном наклонении; 3)В предложении с безличными глаголами нет подлежащего; 4)без...

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СРОЧНО! Выберите верное утверждение: 1)В предложении с безличными глаголами нет сказуемого; 2)Безличные глаголы употребляются только в изъявительном наклонении; 3)В предложении с безличными глаголами нет подлежащего; 4)безличные глаголы употребляются в изъявительном и в условном наклонении
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Гость:
3)В предложении с безличными глаголами нет подлежащего
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