Дiбрати до слова Бiда,протилежне за значенням??
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Дiбрати до слова Бiда,протилежне за значенням??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протилежне слово(антонім) - щастя.
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