Отрезок поделили на части в отношении 1:2:6.Расстояние между средними первых двух ч??стей равно 4 см.Найти длину данного отрезка

Алгебра

Отрезок поделили на части в отношении 1:2:6.Расстояние между средними первых двух ч??стей равно 4 см.Найти длину данного отрезка

Автор: Гость