Отрезок поделили на части в отношении 1:2:6.Расстояние между средними первых двух ч??стей равно 4 см.Найти длину данного отрезка
Алгебра
Отрезок поделили на части в отношении 1:2:6.Расстояние между средними первых двух ч??стей равно 4 см.Найти длину данного отрезка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть - х смТогда весь отрезок равен х+2х+6х=9х см1\2х+х=4 см3\2х=4 смх=8\3 см 9*8\3=24 см - длина всего отрезка...
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