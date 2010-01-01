Периметр грани куба равен 32 см найдите обьем куба
Математика
Периметр грани куба равен 32 см найдите обьем куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 : 4 = 8 см длина стороны куба, т.к. грани куба квадраты. V= a*b*c = 8*8*8 = 512 см³ S = a*b = 8*8 = 64 см² площадь одной грани, а т.к. у куба их 6, то площадь поверхности куба 64*6 = 384 см²
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