Периметр грани куба равен 32 см найдите обьем куба

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32 : 4 = 8 см длина стороны куба, т.к. грани куба квадраты. V= a*b*c = 8*8*8 = 512 см³ S = a*b = 8*8 = 64 см² площадь одной грани, а т.к. у куба их 6, то площадь поверхности куба 64*6 = 384 см²