6 , 7 ,8 сроооооочно пожалуйста
Геометрия
6 , 7 ,8 сроооооочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю ответ на этот вопрос я ту подумала и поняла то что 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зави...
Черчение
Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, постр...
Физика
Представьте,что во время путешествия вы увидели вспышки молнии и услышали вдалек?? раскаты грома. Вы хотите узнать:приближается ли гроза? Какие изм...
Математика
Катеты прямоугольного треугольника равны 60 и 80 найдите высоту треугольника проведенную к гипотенузе