Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, построить профильную проекцию поверхностей. Определить характер линий пересечения п...

Черчение

Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, построить профильную проекцию поверхностей. Определить характер линий пересечения поверхностей, а также вид каждой проекции линий пересечения, которые требуется построить. Объясните, пожалуйста, как это построить и что должно получится. Особенно про линию пересечения

Автор: Гость