Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, построить профильную проекцию поверхностей. Определить характер линий пересечения п...
Черчение
Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, построить профильную проекцию поверхностей. Определить характер линий пересечения поверхностей, а также вид каждой проекции линий пересечения, которые требуется построить. Объясните, пожалуйста, как это построить и что должно получится. Особенно про линию пересечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия пересечения должна быть вертикально
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