Как понять ету тему умножонение дробов
Математика
Как понять ету тему умножонение дробов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь-это то же самое деление, только пишется по другому. Например, 8/2 (восемь вторых) палочка, стоящая, между цифрами-это деление. 8/2 - это 8÷2 , но мы не можем так делить, а делим сокращая. Смотрим на, что делится и 8 и 2, а они оба сокращаются на 2, 8÷2=4, 2÷2=1. Остается 4/1= 4÷1=4
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