Помогите написать сочинение на тему " Летние радости "
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Помогите написать сочинение на тему " Летние радости "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето-самая замечательная пора. Солнце прямыми лучиками капает к тебе в глаза, а жара будто давит на тебя. Это то чувство когда можно покупатся и позагорать. Лето - самое лучшее время!
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