Ребус:Компьютер((Где взять К?))
Информатика
Ребус:Компьютер((Где взять К?))
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Гость:
Клавиша, киберспорт(киберспортсмен).
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