Составить книгу "Числа в загадках", пословицах, поговорках

Математика
Составить книгу "Числа в загадках", пословицах, поговорках
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Гость:
Вот тебе писать как-то мне неохотой!:)
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