McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut are А)Cafes for poor people Б)Cafes for very reach people В)Cafe for everybody Г)Cafes for white only срочно пожалуйста
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McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut are А)Cafes for poor people Б)Cafes for very reach people В)Cafe for everybody Г)Cafes for white only срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю,что для всех,поэтому b
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