McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut are А)Cafes for poor people Б)Cafes for very reach people В)Cafe for everybody Г)Cafes for white only срочно пожалуйста

Английский язык
McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut are А)Cafes for poor people Б)Cafes for very reach people В)Cafe for everybody Г)Cafes for white only срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю,что для всех,поэтому b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Відредагуйте подані словосполучення: Мішає слухати розповідь; переписуватися з другом, присилати за адресом, підписка на газети
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуиста, картинка есть !!!!!!
Ответить
Информатика
C#: Для линейного целого массива A[n] найти сумму всех: а) чётных элементов; б) нечётных элементов; в) элементов, кратных 3.
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста вопросы 1)В России социальные льготы выплачиваются разли??ным категориям людей: 2)Кому выплачиваются социальные льготы в...
Ответить
Українська мова
Утворити похідне слово Стук, Співачка
Ответить