Помогите пожалуиста, картинка есть !!!!!!
Алгебра
Помогите пожалуиста, картинка есть !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x-5≥0⇒x≥5 x∈[5;∞) 2)x+6≥0⇒x≥-6 x∈[-6;∞) 3)3x-9≥0⇒x≥3 x∈[3;∞) 4)2x+7≥0⇒x≥-3,5 x∈[-3,5;∞) 5)x>0 x∈(0;∞) 6)x-10>0⇒x>10 x∈(10;∞)
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