Рыцарство - это ... часть ... общества, владельцы ... земли, состоявшие на ... ... службе у своего ... или короля
История
Рыцарство - это ... часть ... общества, владельцы ... земли, состоявшие на ... ... службе у своего ... или короля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарство - это составная часть феодального общества, владельцы бенефициальной земли, состоявшие на военной службе у своего сюзерена или короля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
C2H2, C3H6, C4H10, C3H4, C6H6, C4H8, C4H6, C6H12. в каких молекулах может содержаться.. 1. С=C? 2.С(тройная связь)С ?
Математика
Спидометр автомобиля показывает, что скорость автомобиля составляет примерно 70 км/ч. Какое расстояние проедет этот автомобиль за 3ч 20 мин ,двигат...