Рыцарство - это ... часть ... общества, владельцы ... земли, состоявшие на ... ... службе у своего ... или короля

История
Рыцарство - это ... часть ... общества, владельцы ... земли, состоявшие на ... ... службе у своего ... или короля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарство - это составная часть феодального общества, владельцы бенефициальной земли, состоявшие на военной службе у своего сюзерена или короля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
C2H2, C3H6, C4H10, C3H4, C6H6, C4H8, C4H6, C6H12. в каких молекулах может содержаться.. 1. С=C? 2.С(тройная связь)С ?
Ответить
История
Чем положение служилых людей отличалось от положения тяглых
Ответить
Математика
Спидометр автомобиля показывает, что скорость автомобиля составляет примерно 70 км/ч. Какое расстояние проедет этот автомобиль за 3ч 20 мин ,двигат...
Ответить
Биология
Пропорция решение коротким методом
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите! Дано верное равенство 5\9-2\9=1\18+5\18 с положительными левой и правой частями.Не выполняя вычеслений,выяснить,какие из при...
Ответить