Пропорция решение коротким методом
Математика
Пропорция решение коротким методом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо решать используя основное свойство пропорцииПолучается 8,1*54=(5х+6)*5,45х+6=815х=75х=15
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