ТЕМА берегите воду схема месяц,количества членов семьи

Окружающий мир
ТЕМА берегите воду схема месяц,количества членов семьи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)надо нарисовать дерево 2)на листочках написать своих родственниках 3)раскрасить и подписать
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