Пожалуйста помогите! Дано верное равенство 5\9-2\9=1\18+5\18 с положительными левой и правой частями.Не выполняя вычеслений,выяснить,какие из приведённых ниже равенств являются верными: (1) (5\9-2\9)*7=(1\18+5\18)*7 (2) (5\9-...

Алгебра

Пожалуйста помогите! Дано верное равенство 5\9-2\9=1\18+5\18 с положительными левой и правой частями.Не выполняя вычеслений,выяснить,какие из приведённых ниже равенств являются верными: (1) (5\9-2\9)*7=(1\18+5\18)*7 (2) (5\9-2\9):3=(1\18+5\18)*3 (3) (5\9-2\9)+1,15=(1\18+5\18+1,13 (4) (5\9-2\9)-4\9=(1\18+5\18)-4\7 (5) (5\9-2\9):(-1\3)=(1\18+5\18):(-1\3) (6) (5\9-2\9)*(-5)=(1\18+5\18)*5 Спасибо!

Автор: Гость