Чем положение служилых людей отличалось от положения тяглых

История
Чем положение служилых людей отличалось от положения тяглых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяглые выполняли разного рода повинности для барина: отбывали барщину, платили натуральный или денежный налог. Служилые работали прислугой при доме помещика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спидометр автомобиля показывает, что скорость автомобиля составляет примерно 70 км/ч. Какое расстояние проедет этот автомобиль за 3ч 20 мин ,двигат...
Ответить
Биология
Пропорция решение коротким методом
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите! Дано верное равенство 5\9-2\9=1\18+5\18 с положительными левой и правой частями.Не выполняя вычеслений,выяснить,какие из при...
Ответить
География
Котра година в Україні, коли у Лондоні полудень?
Ответить
Окружающий мир
ТЕМА берегите воду схема месяц,количества членов семьи
Ответить