Чем положение служилых людей отличалось от положения тяглых
История
Чем положение служилых людей отличалось от положения тяглых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяглые выполняли разного рода повинности для барина: отбывали барщину, платили натуральный или денежный налог. Служилые работали прислугой при доме помещика
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