Спидометр автомобиля показывает, что скорость автомобиля составляет примерно 70 км/ч. Какое расстояние проедет этот автомобиль за 3ч 20 мин ,двигать я Яся двигаясь все такой же скоростью?
Математика
Спидометр автомобиля показывает, что скорость автомобиля составляет примерно 70 км/ч. Какое расстояние проедет этот автомобиль за 3ч 20 мин ,двигать я Яся двигаясь все такой же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*3.2=224км. Что бы найти ответ надо скорость с которой движется автомобиль умножить на время в пути.
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