C2H2, C3H6, C4H10, C3H4, C6H6, C4H8, C4H6, C6H12. в каких молекулах может содержаться.. 1. С=C? 2.С(тройная связь)С ?

Химия
C2H2, C3H6, C4H10, C3H4, C6H6, C4H8, C4H6, C6H12. в каких молекулах может содержаться.. 1. С=C? 2.С(тройная связь)С ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) С3Н6, С6Н6, С4Н8, С6Н122) С2Н2, С3Н4, С4Н6С4Н10 - одинарные связи

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