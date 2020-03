C#: Для линейного целого массива A[n] найти сумму всех: а) чётных элементов; б) нечётных элементов; в) элементов, кратных 3.

Гость: Гость:

Using System; public class Solution { public static void main(String[] args) { int n = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] a = new int[n]; int sumch = 0; int sumnech = 0; int sumthree = 0; for(int i = 0; i < n; i++) { a[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); if (a[i] % 2 == 0) sumch =+ a[i]; if (a[i] % 2 != 0) sumnech =+ a[i]; if (a[i] % 3 == 0) sumthree =+ a[i]; } Console.WriteLine("Сумма четных элементов массива: " + sumch); Console.WriteLine("Сумма нечетных элементов массива: " + sumnech); Console.WriteLine("Сумма элементов массива, кратных трем: " + sumthree); } }