C#: Для линейного целого массива A[n] найти сумму всех: а) чётных элементов; б) нечётных элементов; в) элементов, кратных 3.

Информатика

C#: Для линейного целого массива A[n] найти сумму всех: а) чётных элементов; б) нечётных элементов; в) элементов, кратных 3.

Автор: Гость