Переведите пожалуйста вопросы 1)В России социальные льготы выплачиваются разли??ным категориям людей: 2)Кому выплачиваются социальные льготы в Британии? 3)Какие категории граждан получают льготы в России? 4)Что ты знаешь о...
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Переведите пожалуйста вопросы 1)В России социальные льготы выплачиваются разли??ным категориям людей: 2)Кому выплачиваются социальные льготы в Британии? 3)Какие категории граждан получают льготы в России? 4)Что ты знаешь о преимуществах и недостатках системы здравоохранения в США и в России? 5)Дети до 18 лет могут потребовать социальные выплаты 6)Льготы также выплачиваются не рабочим,вдовам и временно не трудоспособным гражданам 7)Система социального обеспечения финансируется по средствам налогов 8)Многие престарелые люди живут независимо в домах для престарелых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)social benefits are paid to different categories of people: 2)Who are paid social benefits in Britain? 3)What categories of people receive benefits in Russia? 4)What do you know about the advantages and disadvantages of the healthcare system in the USA and in Russia? 5)Children under 18 years of age to claim social benefits 6)Benefits are also paid to not work,widows and temporarily able-bodied citizens 7)the social security System is financed by means of taxes 8)Many elderly people live independently in retirement homes.
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