Переведите пожалуйста вопросы 1)В России социальные льготы выплачиваются разли??ным категориям людей: 2)Кому выплачиваются социальные льготы в Британии? 3)Какие категории граждан получают льготы в России? 4)Что ты знаешь о...

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Переведите пожалуйста вопросы 1)В России социальные льготы выплачиваются разли??ным категориям людей: 2)Кому выплачиваются социальные льготы в Британии? 3)Какие категории граждан получают льготы в России? 4)Что ты знаешь о преимуществах и недостатках системы здравоохранения в США и в России? 5)Дети до 18 лет могут потребовать социальные выплаты 6)Льготы также выплачиваются не рабочим,вдовам и временно не трудоспособным гражданам 7)Система социального обеспечения финансируется по средствам налогов 8)Многие престарелые люди живут независимо в домах для престарелых.

Автор: Гость