Відредагуйте подані словосполучення: Мішає слухати розповідь; переписуватися з другом, присилати за адресом, підписка на газети
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Відредагуйте подані словосполучення: Мішає слухати розповідь; переписуватися з другом, присилати за адресом, підписка на газети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заважає слухати розповідь, листуватися з другом, присилатии за адресою, передплата за газети.
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