У Маши живет ежик. Зверек спешит на ужин. Девочка ежику положила в ковшик каши. Вып??сать из предложения словосочетания, подчеркнуть главные члены предложения.

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Словосочетания: У Маши ёжик. Спешит на ужин. В ковшик каши. Положила в ковшик. Положила ежику. Главные члены предложения: 1)У Маши живет ежик ( Ёжик-подлежащее(одной чертой), живёт-сказуемое (двумя чертами)). 2)Зверек спешит на ужин. (Зверёк-подлеж.,спешит-сказ.). 3)Девочка ежику положила в ковшик каши. (Девочка-подлеж., положила-сказ.)