У Маши живет ежик. Зверек спешит на ужин. Девочка ежику положила в ковшик каши. Вып??сать из предложения словосочетания, подчеркнуть главные члены предложения.

Русский язык
У Маши живет ежик. Зверек спешит на ужин. Девочка ежику положила в ковшик каши. Вып??сать из предложения словосочетания, подчеркнуть главные члены предложения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетания: У Маши ёжик.  Спешит на ужин.  В ковшик каши. Положила в ковшик. Положила ежику.   Главные члены предложения: 1)У Маши живет ежик ( Ёжик-подлежащее(одной чертой), живёт-сказуемое (двумя чертами)). 2)Зверек спешит на ужин. (Зверёк-подлеж.,спешит-сказ.). 3)Девочка ежику положила в ковшик каши.  (Девочка-подлеж., положила-сказ.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Напишите решение пожалуйста
Ответить
Информатика
Ребус:Компьютер((Где взять К?))
Ответить
Химия
Рассчитай, чему равна массовая доля (в %) химического элемента азота в оксиде азота(I). Ответ: (впиши с точностью до одного знака после запятой)
Ответить
Математика
Составить книгу "Числа в загадках", пословицах, поговорках
Ответить
Английский язык
McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut are А)Cafes for poor people Б)Cafes for very reach people В)Cafe for everybody Г)Cafes for...
Ответить