В торговую палатку привезли 16 ящиков яблок и 14 таких же ящиков груш всего в палатк?? привезли 1800 кг фруктов Сколько килограмм яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку

Математика

В торговую палатку привезли 16 ящиков яблок и 14 таких же ящиков груш всего в палатк?? привезли 1800 кг фруктов Сколько килограмм яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку

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