В торговую палатку привезли 16 ящиков яблок и 14 таких же ящиков груш всего в палатк?? привезли 1800 кг фруктов Сколько килограмм яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку
Математика
В торговую палатку привезли 16 ящиков яблок и 14 таких же ящиков груш всего в палатк?? привезли 1800 кг фруктов Сколько килограмм яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+14=30 ящиков - всего привезли1800:30=60кг - в каждом ящике16*60=960кг - яблок14*60=840 кг - грушОтвет: 960 кг яблок и 840 кг груш
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