Лексическое значение освободить
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Лексическое значение освободить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобод’ить, -ожу, -одишь; -ождённый (-ён, -ена); соверш. вид 1. кого (что). Сделать свободным ( в 1, 5, 7 и 8 значен.). Освободить арестованного. Освободить место для прохода. Освободить полку откниг. Освободить квартиру (выехать из неё). Освободить время дляотдыха. Освободить изложение от неточностей. 2. что. Изгнав захватчиков, вернуть себе, обратно (территорию). Освободить от врага родную землю. 3. кого (что). Избавить от кого-чего-нибудь, дать возможность не делатьчего-нибудь Освободить от дежурства. Освободить от хлопот. 4. кого (что). То же, что уволить ( в 1 значен.) (официальн. ). Освободить от занимаемой должности. несовершенный вид освобождать, -аю, -аешь. существительное. освобождение, -я, средний род прилагательное освободительный, -ая, -ое ( ко 2 значен.). Освободительная миссия.
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