Катеты прямоугольного треугольника равны 60 и 80 найдите высоту треугольника проведенную к гипотенузе
Математика
Катеты прямоугольного треугольника равны 60 и 80 найдите высоту треугольника проведенную к гипотенузе
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H=48 решение смотри на фотке
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