Составьте из слов:making,little,with,love,my,sister,pancakes,i ; правильное утвердительное предложение

Английский язык
Составьте из слов:making,little,with,love,my,sister,pancakes,i ; правильное утвердительное предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love making pancakes with my little sister. - Я люблю печь блины с моей маленькой сестрой.
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