Представьте,что во время путешествия вы увидели вспышки молнии и услышали вдалек?? раскаты грома. Вы хотите узнать:приближается ли гроза? Какие измерения и расчеты вам следует произвести,чтобы ответить на этот вопрос? Подсказка...
Физика
Представьте,что во время путешествия вы увидели вспышки молнии и услышали вдалек?? раскаты грома. Вы хотите узнать:приближается ли гроза? Какие измерения и расчеты вам следует произвести,чтобы ответить на этот вопрос? Подсказка:считайте,что свет от вспышки молнии достигает ваших глаз мнгновенно,а скорость распространения звука в воздухе приблизительно равна 340м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость звука = 340.29 м / с Значит вам остается запустить ваш секундомер в тот момент когда вы увидели вспышку молнии и остановить его, когда услышали раскат грома. Умножив полученное время на скорость звука, вы и определите нужное вам расстояние!
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