СРОЧНО!!! НУЖЕН 1 ЭПИЗОД КНИГИ В.К ЖЕЛЕЗНИКОВА "ЧУДАК ИЗ 6Б" СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!
Литература
СРОЧНО!!! НУЖЕН 1 ЭПИЗОД КНИГИ В.К ЖЕЛЕЗНИКОВА "ЧУДАК ИЗ 6Б" СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какова,на ваш взгляд, главная проблема произведения. (2-3 предл.) 2. Авторское отношение к героям. 3. Какие черты личности героя выявляются в произведении (на выбор): а) с помощью портрета, б) в авторской характеристике, в) через характеристику других действующих лиц, г) с помощью предыстории или биографии, д) через цепь поступков, ж) в речевой характеристике, з)через окружающую обстановку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зави...
Черчение
Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, постр...
Физика
Представьте,что во время путешествия вы увидели вспышки молнии и услышали вдалек?? раскаты грома. Вы хотите узнать:приближается ли гроза? Какие изм...