СРОЧНО!!! НУЖЕН 1 ЭПИЗОД КНИГИ В.К ЖЕЛЕЗНИКОВА "ЧУДАК ИЗ 6Б" СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!

Гость: Гость:

1. Какова,на ваш взгляд, главная проблема произведения. (2-3 предл.) 2. Авторское отношение к героям. 3. Какие черты личности героя выявляются в произведении (на выбор): а) с помощью портрета, б) в авторской характеристике, в) через характеристику других действующих лиц, г) с помощью предыстории или биографии, д) через цепь поступков, ж) в речевой характеристике, з)через окружающую обстановку