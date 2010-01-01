Запишіть число 2010 за допомогою одинадцяти трійок і арифметичних дій
Математика
Запишіть число 2010 за допомогою одинадцяти трійок і арифметичних дій
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(33:3+3:3)+333*(3*3-3)=2010
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!! НУЖЕН 1 ЭПИЗОД КНИГИ В.К ЖЕЛЕЗНИКОВА "ЧУДАК ИЗ 6Б" СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!
Геометрия
Геометрия
Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зави...
Черчение
Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхностей в соответствии с индивидуальным заданием. Используя проекционные связи, постр...