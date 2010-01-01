Запишіть число 2010 за допомогою одинадцяти трійок і арифметичних дій

Математика
Запишіть число 2010 за допомогою одинадцяти трійок і арифметичних дій
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(33:3+3:3)+333*(3*3-3)=2010
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