Длина прямоугольника в 6 раз больше его ширины. Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 12м

Математика

Длина прямоугольника в 6 раз больше его ширины. Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 12м

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