Длина прямоугольника в 6 раз больше его ширины. Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 12м

Математика
Длина прямоугольника в 6 раз больше его ширины. Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 12м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*6=72 (м) длина прямоугольника. P= (а+b)*2 P= (72+12)*2 P= 168 (м) S= 72*12 S=864 (м2) Ответ: периметр прямоугольника = 168 м, площадь прямоугольника = 864 м2.
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