Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?
Українська мова
Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю що ні.Але пишіьть як ви вважаєте.
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