Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?

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Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?

Автор: Гость