Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?

Українська мова
Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?
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Гость:
Я вважаю що  ні.Але пишіьть як ви вважаєте.
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