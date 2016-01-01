Дима выписал 9 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них втрое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?

Математика
Дима выписал 9 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них втрое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?
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