Для чего человеку книга

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Для чего человеку книга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того что бы развивать свой ум !!!
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